На Западе исключили отправку европейских миротворцев на Украину

Financial Times: Европа не может отправить миротворческие войска на Украину

Европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание комментирует, что, учитывая значительные усилия европейских государств в поддержку Украины, их нельзя рассматривать как нейтральные стороны. Поэтому возглавить миротворческие силы на Украине для них невозможно.

Также отмечается, что такое право принадлежит международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций (ООН), которые имеют исключительные полномочия по осуществлению миротворческой деятельности и выступлению в качестве посредников в конфликтах.

Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск на Украине является крайне проблематичной.

15 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину.

При этом министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс готов обсудить вопрос отправки войск на Украину с союзниками в случае такой просьбы со стороны Киева.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину.