Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» выявило уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам средней дальности. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинской цели подчеркнул уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет», — отмечается в статье.

28 декабря газета Bild писала, что секретный доклад МИД ФРГ о возможности немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» стал шоком для немцев. Оказалось, что средства ПВО Германии не способны защитить страну от ударов «Орешником».

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны. Российский лидер предложил западным специалистам определить объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточить там все свои системы ПВО, чтобы Россия нанесла удар и проверила, «перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.