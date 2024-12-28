В ФРГ заявили, что секретный доклад МИД Германии об «Орешнике» поверг немцев в шок

Секретный доклад МИД ФРГ о возможности германских систем противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» стал шоком для немцев. Средства ПВО Германии не способны защитить страну от ударов «Орешником», пишет газета Bild со ссылкой на источник, имевший доступ к документу.

По ее информации, заказчиком доклада является канцелярия министра иностранных дел Анналены Бербок. Этот документ был заказан после заявления президента России Владимира Путина о «дуэли» «Орешника» и любых западных систем ПВО.

«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер не располагает эффективным средством защиты от этого баллистического оружия», — цитирует издание выдержки из доклада.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны. По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.