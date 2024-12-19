Путин заявил, что ракету «Орешник» сбить невозможно

Шансов легко сбить новейшую российскую ракетную систему «Орешник» нет. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, системы противовоздушной обороны, размещенные на территории Польши и Румынии, до ракетной системы «не достанут».

«Нет таких систем, которые туда долетают. Чтобы долететь, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается... Так что нет шанса сбить эти ракеты», — сказал Путин.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД заявили, что использование РФ «Орешника» — это сигнал не только США и Украине, но и европейским странам.