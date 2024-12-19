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Путин предложил Западу «технологическую дуэль» для проверки «Орешника»

Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для дуэли ПВО с «Орешником»

Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Пусть западные специалисты определят объект для поражения, например, в Киеве и сосредоточат там все свои ПВО, а мы нанесем удар и посмотрим, перехватят они или нет. Мы к такой технологической дуэли готовы», — сказал российский лидер.

По его словам, ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также Путин признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве «Орешника».

Как отметил глава государства, если Соединенные Штаты решат поставить Киеву систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят на Украине сообщить, что в ней нового».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что в ходе СВО российские войска возвращают территорию квадратными километрами.

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Прямая линия Путина — 2024
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