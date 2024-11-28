Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом

Президент России Владимир Путин сравнил силу ракеты средней дальности «Орешник» с метеоритом. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, если говорить о недавнем применении этой ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000°C.

«Кинетический удар мощный, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, какие метеориты где падали, и какие были последствия. Иногда оказывалось достаточно, чтобы целые озера образовывались», — сказал глава государства.

28 ноября Путин заявил на саммите ОДКБ в Астане, что в случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. По его словам, температура поражающих элементов ракеты достигает 4000°C.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».