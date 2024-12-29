Российские военные ведут бои с ВСУ в районе Кураховской тепловой электростанции

Пушилин: российские военные сражаются с ВСУ в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Вооруженные силы РФ ведут бои с подразделениями украинской армии в районе Кураховской тепловой электростанции (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахове. Также российские подразделения штурмуют промзону, ну и бои мы видим еще в районе ТЭС», — сказал он в видеообращении.

В ночь на воскресенье Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что российские военнослужащие приступили к штурму Кураховской ТЭС. Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило о начале зачистки электростанции от ВСУ. По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

29 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ в западной части ДНР взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. По его словам, ВС РФ продвинулись на данном направлении действий и закрепили позиции, что вызвало у украинской стороны «чувство паники».

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».