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Российские бойцы начали штурм Кураховской ТЭС

«РВ»: ВС РФ начали штурм Кураховской ТЭС
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РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России прорвались в последнюю крепость украинских бойцов в Курахово — тепловую электростанцию (ТЭС), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Наши штурмовики продвинулись на 1,5 километра и пробились с боями, заняв первые здания Кураховской ТЭС в промзоне на западной окраине города», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, ТЭС — это один из последних оплотов противника, после взятия которого город должен быть вскоре полностью освобожден.

В свою очередь RG.RU сообщала, что электростанция на западной окраине города превращена в крепость с многочисленным гарнизоном. Однако ТЭС блокирована с трех сторон, тогда как ведущая с четвертой стороны дорога перерезана. Без снабжения и ротации Вооруженные силы Украины долго не продержатся, считает издание.

28 декабря замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Ярый» сообщил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

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