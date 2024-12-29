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ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово

Рогов: российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие в западной части Донецкой народной республики (ДНР) взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — заявил он.

По словам Рогова, ВС РФ продвинулись на данном направлении действий и закрепили позиции, что вызвало у украинской стороны «чувство паники». Он добавил, что бои в городе продолжаются.

До этого сообщалось, что в ДНР на территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) началась зачистка от военнослужащих украинской армии. По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

29 декабря сообщалось, что российские бойцы прорвались в последнюю крепость украинских бойцов в Курахово — тепловую электростанцию (ТЭС). По данным военкоров, ТЭС — это один из последних оплотов противника, после взятия которого город должен быть вскоре полностью освобожден.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

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