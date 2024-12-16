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Боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой»

Офицер ВСУ Алекс: российские военные начинают брать Курахово в кольцо

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Российская армия начинает брать Курахово в кольцо после вывода из города подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Успеновки. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Военнослужащий описал сложившуюся для украинских войск ситуацию фразой «из одного котла в другой». По словам Алекса, подразделения армии России продвинулись и закрепились в таких населенных пунктах, как Сухие Ялы и Зеленовка. По мнению украинского лейтенанта, следующей целью, которая станет приоритетной для ВС РФ, может стать село Улаклы.

«Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения, исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку», — подчеркнул Алекс.

Незадолго до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские войска вошли в село Зеленовка, которое находится юго-западнее Курахово. По словам Рогова, Вооруженные силы России приближаются к трассе, по которой идет снабжение украинской группировки в городе.

Также Рогов заявил, что попавшие в кураховский котел солдаты ВСУ смогут сохранить жизнь только сдавшись. По его словам, судьба украинских военных незавидна, до полного окружения группа Вооруженных сил Украины не менее восьми раз запрашивала разрешение отступить, однако командование отказывало им в этом.

Город Курахово расположен на западе Донецкой народной республики в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее стало известно о непрекращающемся наступлении российской армии.

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