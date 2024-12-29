Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили, что на Кураховской ТЭС начали зачистку ВСУ

ТАСС: в ДНР началась зачистка территории Кураховской ТЭС от сил ВСУ
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Донецкой народной республике на территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) началась зачистка от военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Начали зачищать Кураховскую ТЭС», — заявил он.

По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

До этого стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России прорвались в последнюю крепость украинских бойцов в Курахово — тепловую электростанцию (ТЭС). По данным военкоров, ТЭС — это один из последних оплотов противника, после взятия которого город должен быть вскоре полностью освобожден.

28 декабря замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Ярый» сообщил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами