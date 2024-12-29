В ДНР сообщили, что на Кураховской ТЭС начали зачистку ВСУ

В Донецкой народной республике на территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) началась зачистка от военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Начали зачищать Кураховскую ТЭС», — заявил он.

По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

До этого стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России прорвались в последнюю крепость украинских бойцов в Курахово — тепловую электростанцию (ТЭС). По данным военкоров, ТЭС — это один из последних оплотов противника, после взятия которого город должен быть вскоре полностью освобожден.

28 декабря замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Ярый» сообщил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».