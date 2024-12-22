Российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

До этого сообщалось, что польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово, перенаправляя их в село Дачное. ВСУ возводят там укрепрайоны.

20 декабря пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский приказал солдатам отойти с позиций под Курахово.

Ранее бойцы ВС России эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово.