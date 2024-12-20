В ВСУ заявили о приказе Сырского отойти с позиций под Курахово

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое, расположенных южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявила оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица».

«Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское», — сказано в заявлении.

20 декабря украинский аналитический ресурс Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте, сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью ликвидировали «Успеновский мешок» южнее Курахово. По информации ресурса, российские военные вытеснили бойцов ВСУ из села Трудовое и Успеновка, заняв последний участок «Успеновского мешка».

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».