РИА Новости: польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово

Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это пишет РИА Новости.

Подробности раскрыл заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол».

«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранцы. Было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков», — сказал собеседник агентства.

21 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово, перенаправляя их в село Дачное. ВСУ возводят там укрепрайоны.

20 декабря пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский приказал солдатам отойти с позиций под Курахово.

Ранее сообщалось, что ВСУ отказывают личному составу в отступлении из Великой Новоселки.