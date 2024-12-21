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Стало известно об отходе украинских войск из Курахово

Рогов: ВСУ начали постепенно отводить войска из города Курахово в село Дачное
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Враг начал <...> отводить свои силы из Курахово в [село] Дачное, возводя там укрепительные районы», — отметил он.

По словам Рогова, в настоящее время бои продолжаются в промышленной зоне Курахово. Она находится в западной части города.

20 декабря пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский приказал солдатам отойти с позиций под Курахово. Речь идет об украинских формированиях, принимавших участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

В тот же день полковник ВСУ в отставке Владислав Селезнев назвал вопросом времени отступление украинских войск из самого Курахово. Как он сказал, сейчас подразделения ВСУ в этом городе находятся «в оперативном полуокружении».

Ранее российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР.

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