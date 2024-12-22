РИА Новости: бойцы ВС РФ эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным Ярый.

Он отметил, что на данный момент из Курахово раненых выносят руками. Использование мототехники для таких целей является героизмом, отметил Ярый.

«Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, — (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого», — сказал он.

Недавно подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

До этого пленный боец ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове, рассказал РИА Новости, что украинских бойцов заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

Ранее Минобороны показало сдачу в плен военного ВСУ после обстрела транспортера с ранеными.