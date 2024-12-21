Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия

Ударивший по высотке в Казани беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия

Один из беспилотников, ударивших по многоэтажкам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом сообщает Baza.

«Один из беспилотников, ударивших по высотке в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее была названа возможная модель БПЛА, которыми украинские военные атаковали Казань.