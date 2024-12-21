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Названа возможная модель БПЛА, которыми украинские военные атаковали Казань

Mash: ВСУ могли использовать беспилотники модели «Лютый» для атаки на Казань
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Максим Платонов/РИА Новости

Украинские военные, по предварительным данным, атаковали столицу Республики Татарстан при помощи дронов модели «Лютый». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«На данный момент известно о попадании беспилотников в элитные ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также по домам в Кировском и Советском районах города», — подчеркнули журналисты.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) модели «Лютый» представляют собой дроны самолетного типа, способные преодолевать расстояние примерно в 1000 км. Масса боевой части составляет около 50 кг.

21 декабря военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили несколько дронов в сторону Казани. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова рассказали, что всего в столице республики было зафиксировано восемь прилетов беспилотников. Шесть из них пришлись на жилые дома.

На этом фоне в трех районах города — Кировском, Советском и Приволжском — произошли возгорания. В местном аэропорту, в свою очередь, были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В связи с атакой власти решили отменить все массовые мероприятия, которые должны были пройти в Казани в выходные.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», в результате ударов могли пострадать три человека. Но официально эту информацию никто не подтверждал.

Ранее в Совфеде обвинили Украину в наращивании эскалации террора.

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ВСУ ударили по Казани дронами
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