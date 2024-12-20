Бывший советник Пентагона назвал способ быстро завершить конфликт на Украине

Макгрегор сообщил, что нужно вывести американцев с Украины ради переговоров

Для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо вывести с территории страны всех американцев. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Во-первых, прекращение всей военной помощи. Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев», — перечислил он способы для быстрого завершения боевых действий.

Отказ США от помощи Украине откроет путь для переговоров между Москвой и Киевом, добавил Макгрегор.

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее датский депутат предложил Украине отказаться от территорий ради мира.