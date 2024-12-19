Датский депутат Мессершмидт призвал Украину отказаться от территорий ради мира

Лидер Датской народной партии и член парламента Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готовой отказаться от территорий ради мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский телеканал TV2.

«Мессершмидт считает, что Украина должна быть готова уступить территории ради достижения мира», — говорится в сообщении.

Парламентарий обратил внимание на цинизм западных партнеров украинских властей, которые вместо того чтобы стремиться к мирным переговорам, убеждают Украину и дальше отправлять здоровых мужчин на поле боя.

Мессершмидт призвал, что будет правильно отрегулировать поставки помощи, не тратить деньги зря и попытаться помочь добиться мирного соглашения.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам о новом пакете военной помощи Киеву. Транш в 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдет на усиление противовоздушной обороны (ПВО) и боевой авиации Украины.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.