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СК РФ опубликовал видео работы следователей на месте взрыва в Москве

СК РФ опубликовал видео работы следователей на месте гибели генерала Кириллова

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Минобороны РФ

Следственный комитет России опубликовал видео работы следователей на месте гибели генерала Игоря Кириллова на востоке Москвы. Видео распространила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На представленных кадрах также видны тела погибших.

Утром 17 декабря при взрыве в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Взрыв произошел в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила, оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва. Детонация была произведена дистанционно. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Госдуме пообещали наказание убийцам генерала Кириллова.

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