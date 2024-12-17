Названа мощность СВУ, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое сработало на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя московских экстренных служб.

«По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила», — сказал он.

По данным ТАСС, мощность взрывного устройства составила 300 граммов.

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее Telegram-канал Mash писал, что начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало взрывное устройство. Спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте взрыва работают следователи.

Ранее сообщалось, что взрывчатка могла быть примотана к ручке электросамоката.