Стало известно, как могло взорваться СВУ в Москве

В Москве самодельное взрывное устройство (СВУ) могло быть примотано к ручке самоката и приведено в действие дистанционно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Когда двое мужчин (предварительно, военные) подошли к двери, произошел взрыв», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, сила взрыва была такой, что в помещениях с первого по третий этажи выбило стекла. Также потрескалась облицовка дома, обломки повредили три автомобиля.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал со ссылкой на очевидцев, что в Москве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе «Плюшки ватрушки» произошел сильный взрыв. На место события прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС. В связи с происшествием будет проведена проверка, в ходе которой станут известны детали случившегося.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.