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В Москве произошел взрыв в жилом доме на Рязанском проспекте

SHOT: взрыв произошел в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве, двое погибли

В Москве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе «Плюшки ватрушки» произошел сильный взрыв. В результате погибли два человека, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, погибли двое военнослужащих.

По данным канала, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома. Вокруг места происшествия собрались люди. На первом этаже дома выбиты стекла.

Сообщается, что на место события прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС. В связи с происшествием будет проведена проверка, в ходе которой станут известны детали случившегося.

До этого в Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Пожар произошел на мансарде одноэтажного дома, сгорели две квартиры и кровля. Сотрудники ведомства с помощью спасательных устройств эвакуировали восемь человек, один госпитализирован.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.

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