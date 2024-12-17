СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ при взрыве в Москве

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По данным ведомства, утром 17 декабря на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат. В результате взрыва двое военнослужащих погибли.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее Mash сообщил, что в результате взрыва погиб Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что взрывчатка могла быть примотана к ручке электросамоката.