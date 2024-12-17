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Стало известно, как самокат с СВУ оказался у дома в Москве

SHOT: самокат с СВУ был припаркован у дома в Москве за пару часов до взрыва

Неизвестный припарковал электросамокат с самодельным взрывным устройством (СВУ) у подъезда дома в Москве за несколько часов до взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Предварительно, самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2–3 часов ночи», — говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники могли находиться далеко от места взрыва и привести СВУ в действие дистанционно. Кроме того, они могли получить доступ к камерам наблюдения подъезда.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в результате взрыва на Рязанском проспекте погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Москве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе «Плюшки ватрушки» произошел сильный взрыв. На место события прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС. В связи с происшествием будет проведена проверка, в ходе которой станут известны детали случившегося.

Ранее жителей Таганрога предупредили о взрывах.

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