В Госдуме пообещали наказание убийцам генерала Кириллова

Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов, будут найдены и наказаны, где бы они ни находились. Об этом заявил ТАСС глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий выразил соболезнования родным и близким военного.

Картаполов отметил, что Кириллов был «профессионалом высочайшего класса» и мужественным человеком, его служение России было примером высокой гражданственности, а его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить.

Утром 17 декабря при взрыве в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Взрыв произошел в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила, оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва. Детонация была произведена дистанционно. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.

Ранее робота-сапера привезли на место взрыва на Рязанском проспекте в Москве.