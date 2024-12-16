Российские бойцы захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

Средства связи и топографическая карта Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«В ходе наступательных действий на кураховском направлении на элеваторе нами были захвачены средства связи противника, рабочая карта», — рассказал агентству офицер штаба мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Птица».

Военнослужащий добавил, что на захваченной карте, предположительно, указаны позиции российских штурмовых групп, а также позиции 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины для связи использовали рации Motorola. На одной из них был наклеен список позывных солдат подразделения украинской армии.

Кроме того, уточнил офицер, позывные украинских военных противотанковой группы были указаны и на точках дислокаций, которые обозначили на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом были помечены позиции штурмовых групп Вооруженных сил России.

Как заявил «Птица», среди прочего в ходе штурмовых действий российские военные захватили оружие, противотанковый комплекс и другое военное имущество ВСУ.

Как рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna), российские военные захватили в качестве трофея бронемашину KRAZ-ASV «Pantherа». Ее удалось заполучить бойцам 33-го полка в районе Курахово. Отмечается, что автомобиль остался на ходу.

Незадолго до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские войска вошли в село Зеленовка, которое находится юго-западнее Курахово. По словам Рогова, российские войска приближаются к трассе, по которой идет снабжение украинской группировки в городе.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем украинской армии находится не более 20% населенного пункта Курахово. Глава республики отметил, что на территории населенного пункта продолжаются бои.

Ранее стало известно о заблокированных бойцах ВСУ в Курахово.