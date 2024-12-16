Российские войска приблизились к трассе, снабжающей ВСУ в Курахово

Российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово в Донецкой народной республике, за который продолжаются бои. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, тем самым российские военные приближаются к трассе, по которой идет снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Курахово, и к ее полному окружению.

15 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем украинской армии находится не более 20% Курахово. По его словам, на территории населенного пункта продолжаются бои, однако украинских солдат осталось «совсем немного в процентном соотношении».

Курахово находится на западе ДНР, в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города позволит российским войскам пройти вперед к западной границе ДНР.

Ранее в ВСУ признали преимущество России на Кураховском направлении.