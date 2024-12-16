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Военкоры показали редкий трофей, захваченный у ВСУ

RusVesna: бойцы ВС РФ захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские военные захватили в качестве трофея редкий бронеавтомобиль, стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

В публикации подчеркивается, что бронемашину KRAZ-ASV «Pantherа» удалось заполучить бойцам 33-го полка в районе Курахово. Отмечается, что автомобиль остался на ходу.

В конце ноября российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) американский бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

23 ноября оборонное ведомство РФ сообщило, что российские десантники захватили украинский бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва ВСУ в Курской области.

11 ноября в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ эвакуировали боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Kipri ВСУ из Курской области для ремонта и дальнейшего использования. Техника попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams.

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