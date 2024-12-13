Раскрыта причина стремительного разгрома армии Асада

Армия Сирии еще до падения режима Башара Асада стремительно отступала с подходом повстанцев, поскольку солдат не хватало из-за коррупции и деморализации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства, — 23-летний Фархан аль-Хули, — раскрыл, что ему мало платили, из-за чего он был деморализован. Источник также рассказал, что должен был держать оборону с другими сослуживцами на форпосте в районе города Идлиб, который стремительно взяли повстанцы. По словам аль-Хули, на позиции должны были находиться девять военнослужащих, тогда как по факту их вместе с ним было трое. Шестеро других подкупили командование, чтобы не идти в опасную локацию.

Солдат также рассказал, что 27 ноября, когда повстанцы начали свое наступление, ему на мобильный телефон позвонил командир с другого поста и сообщил о приближении первой колонны. Военнослужащим было приказано держать позиции и перейти в оборону, однако аль-Хули перевел телефон в режим полета, переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие и бежал, вслед за ним бежали и другие военные, которые также оставляли свои посты.

«Я оглянулся и увидел, что все идут за мной. Когда они увидели, что один человек убегает, все начали бросать оружие и бежать», — рассказал аль-Хули агентству.

Помимо него, Reuters сообщили о проблемах в армии еще десять источников, в том числе три старших сирийских офицера и два командира иракских ополченцев, сотрудничающих с сирийской армией. По их словам, среди солдат росло возмущение повсеместной коррупцией, а также большая зависимость от иностранных союзников.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. В свою очередь, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии заявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Позднее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее сообщалось, какая судьба может ждать Сирию.