«Возникнет несколько новых государств». Какая судьба ждет Сирию?

Падение Сирии, свержение ее президента Башара Асада и возможное будущее страны сейчас — одни из самых обсуждаемых тем. Что будет в ближайшее время с этим ближневосточным государством, может ли Сирия разделится на несколько стран и почему Асад лишился власти — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Договорится с оппозицией Асад не смог»

Главная причина крушения режима Башара Асада, пожалуй, сам сирийский лидер. И если современным исследователям придется когда-либо составлять его объективную характеристику, ее итоговые строки, наверное, будут выглядеть так: «На всех этапах управления страной и армией Башар Хафез аль-Асад показал полное непонимание природы и сути функционирования государственных институтов и механизмов власти, а также продемонстрировал полнейшую недоговороспособность в работе с оппозиционными силами внутри самого государства».

Перечень того, что не сумел сделать бывший президент Сирии в годы своего руководства страной, весьма обширен и составит как минимум несколько десятков пунктов. Назовем только важнейшие из них. Башар Асад оказался не в состоянии взять под контроль свой собственный семейный клан, деятельность лиц которого имела исключительно деструктивный характер для Сирии, не имел представления о реальной боеготовности и боеспособности вооруженных сил государства, не занимался подбором и выдвижением на ключевые должности достойных высших офицеров (критерии личной преданности и родственных связей в успешной кадровой работе явно недостаточны), игнорировал системную работу с командующими и командирами ВС Сирии и в итоге так и не заметил признаков полного разложения своей военной организации.

Кроме того, в основу урегулирования в Сирии с 2015 года был положен крайне порочный принцип, впоследствии приведший Башара Асада к катастрофе. Предельно коротко: вооруженным формированиям оппозиции, ведущим боевые действия в том или ином районе страны, предлагалось прекратить сопротивление и организованно, вместе с семьями, эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Для этого оппозиционерам предоставлялись автобусы, и затем колоннами, под охраной подразделений ВС Сирии и российских войск, их вывозили на северо-запад Сирии. То есть в провинции Идлиб (да и не только в ней) представители сопротивления сгруппировались, привели себя в порядок и восстановили боеспособность. При этом градус их ненависти к правящему режиму с каждым годом только возрастал — и, наконец, этот кипящий котел просто взорвался.

Иначе быть просто не могло. Люди, изгнанные из родных мест и лишившиеся практически всего имущества, работы и различных бизнесов, никаких других чувств к режиму питать не могли. Также до возраста, позволяющего принять участие в боевых действиях, подросли дети перемещенных лиц — и они, выросшие в нужде и лишениях, тоже не могли испытывать к официальному Дамаску ничего, кроме отвращения и злобы.

Договориться с представителями оппозиции Башар Асад так и не смог. Вместо этого он предпочел потерять все 100% своей власти.

Кроме того, немаловажное значение в падении Башара Асада сыграла провальная экономическая политика режима. Никаких улучшений жизни самых широких народных масс в Сирии за годы президентства Башара Асада достигнуто не было. Не был реализован ни один масштабный экономический проект. Разумеется, сыграл свою роль и жесточайший санкционный режим. Только один пример: табло отправлений и прилетов в международном аэропорту Дамаска, одном из крупнейших аэродромных узлов Ближнего Востока, при Асаде было практически пустым — улететь можно было разве что в Ирак, Иран и Афганистан.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Что будет с Сирией?

Что касается ближайшего будущего Сирии, то вряд ли после сокрушения режима Башара Асада там наступит эра мира и всеобщего благоденствия. Слишком велика вероятность того, что разношерстные вооруженные формирования оппозиции, исповедующие самые крайние формы ислама, передерутся между собой за право контролировать самые лакомые куски сирийского пирога. Обстановка там находится в развитии и еще очень далека от успокоения.

Боевые действия на территории страны, скорее всего, продолжатся. Прежней Сирии уже нет и никогда не будет. Скорее всего, на территории бывшей вотчины Башара Асада со временем возникнет несколько новых государств.

Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрять духом так до конца и недобитое «Исламское государство» (организация запрещена в России). Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка по поводу будущего устройства Сирии есть свое мнение и у Турции.

Ясно только одно — до какой-либо стабильности и окончательного умиротворения (если это возможно на Ближнем Востоке в принципе) на территории рухнувшей империи Башара Асада еще как минимум несколько десятков лет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).