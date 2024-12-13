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В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине 13 декабря

Песков: ВС РФ нанесли удар по Украине в том числе и за Таганрог

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Массированный ракетный удар по Украине и поражение ее энергообъектов является, в том числе, ответом за атаку на Таганрог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в пятницу, 13 декабря, РФ нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике страны, и поинтересовались, является ли это ответным ударом по Таганрогу американским дальнобойным оружием.

«В том числе», — ответил Песков.

Незадолго до этого в Минобороны России подтвердили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам на украинской территории в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе города Таганрога, расположенного в Ростовской области.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что по его данным, обстрел начался примерно в 5:00 по московскому времени. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов.

11 декабря город Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее стало известно, почему Трамп прервал молчание по ударам ВСУ вглубь РФ.

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