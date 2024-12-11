В результате ракетной атаки в Таганроге повреждено промпредприятие, сгорело 14 машин

В Таганроге после ночной ракетной атаки пострадало промышленное предприятие. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:49 по московскому времени.

В настоящее время уточняется объем повреждений. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил Слюсарь.

Незадолго до этого глава города Таганрога в Ростовской области Светлана Камбулова заявляла об атаке беспилотных летательных аппаратов. Она призывала жителей города спуститься на нижние этажи, в подвал, или найти место без окон, сесть на пол.

По данным Telegram-канала SHOT, в небе над Таганрогом на фоне предупреждения о ракетной опасности произошло минимум 10 взрывов.

Кроме того, ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что в результате атаки в Брянске загорелся производственный объект. Сотрудники МЧС уже потушили пожар, добавил он.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.