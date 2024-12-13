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Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по Украине

По всей Украине объявлена воздушная тревога, начался массированный ракетный удар

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На территории Украины начался массированный ракетный удар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, обстрел начался примерно в 5:00 мск. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов. По словам Рогова, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры Украины.

По информации издания «Страна.ua», взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

До этого в городе Буче Киевской области Украины произошли взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода.

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