Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по Украине

На территории Украины начался массированный ракетный удар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, обстрел начался примерно в 5:00 мск. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов. По словам Рогова, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры Украины.

По информации издания «Страна.ua», взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

До этого в городе Буче Киевской области Украины произошли взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода.