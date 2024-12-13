Американист объяснил, почему Трамп прервал молчание по ударам ВСУ вглубь РФ

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление избранного президента США о том, что удары вглубь России западными дальнобойными ракетами — «глупое» решение.

Эксперт обратил внимание, что Трамп долго соблюдал букву меморандума о транзите власти, в котором прописано, что входящая администрация не высказывается по проблемам внешней политики до 20 января. Однако, по его словам, избранный американский лидер понимает, что дальше молчать нельзя.

«В какой-то момент стало понятно, что в некотором роде у Трампа срывается транзит. Они (демократы. — «Газета.Ru») портят ему стартовые условия», — сказал Гасанов.

Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что «глупое» решение президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ракетных ударов по России — самая опасная ситуация на данный момент.

Избранный американский лидер предположил, что Зеленский решил начать пускать ракеты по РФ с одобрения действующего президента США Джо Байдена.

В том же интервью Трамп подчеркнул, что выступает против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. По его словам, он не понимает, почему власти США одобряют это.

Ранее американский миллиардер назвал одну из причин начала конфликта на Украине.