В Минобороны России раскрыли причину массированного удара по Украине

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам на украинской территории в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе города Таганрога, расположенного в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по российскому городу шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар <...> по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что при выполнении боевой задачи российские военные применили высокоточные средства поражения большой дальности морского и воздушного базирования. Кроме того, российские солдаты использовали ударные беспилотники.

11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу.