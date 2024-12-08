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Израиль намерен полностью занять буферную зону на границе с Сирией

Нетаньяху: ЦАХАЛ планирует полностью занять буферную зону на границе с Сирией

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Israel Defense Forces/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее. Об этом сообщает РБК.

«Этот район находился под контролем зоны разграничения, согласованной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Это соглашение рухнуло, сирийские войска покинули свои позиции», — заявил политик.

При этом Нетаньяху заявил, что свержение Башара Асада в Сирии произошло при участии государства Израиль и открывает для него «новые, очень важные возможности».

По данным The Jerusalem Post, передает Telegram-канал Baza, на фоне переворота в Сирии Израиль обстрелял химический завод возле границы с Сирией, находящийся в спорной зоне. Также были нанесены удары по складам правительственных сил.

«Мы протягиваем руку нашим соседям-друзьям в Сирии, а также курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — заявил Нетаньяху.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Турции рассказали, как США создают «маленький Израиль» у границ страны.

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