В Израиле заявили об атаке на силы ООН со стороны Сирии

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением в рамках соглашения Израиля и Сирии 1974 года были атакованы с сирийской стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Израиля.

«В течение последних суток вооруженные формирования проникли в буферную зону на сирийской стороне границы с Израилем. Среди прочего, нападения были совершены на силы СООННР/UNDOF (ООН по наблюдению за разъединением в рамках соглашения Израиля и Сирии 1974 года. — «Газета.Ru») в этом регионе», — отметил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Министр обратил внимание на то, что Израиль обеспокоен этим инцидентом, который угрожает безопасности населенных пунктов и граждан, в первую очередь — на Голанских высотах.

«Государство Израиль не вмешивается во внутренний конфликт в Сирии», — подчеркнул Саар.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США раскрыли лучший сценарий окончания конфликта в Сирии для Израиля.