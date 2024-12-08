Повстанцы в Сирии в телевизионном обращении объявили о свержении Асада

Сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, в телевизионном обращении заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли режим Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, боевики объявили об освобождении всех заключенных.

Reuters сообщает, что Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. Как пишет агентство, командование армии Сирии объявило, что правление «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.

Ранее в Сирии снесли еще один памятник отцу Асада.