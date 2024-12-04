Очевидцы сообщили о взрыве в Грозном

В городе Грозном произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, взрыв произошел около 5:00 мск. По предварительным данным, это могла быть попытка атаки беспилотников по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Авторы отметили, что в аэропорту Грозного вводили план «Ковер». В результате был задержан один рейс в Москву.

Официального подтверждения данной информации не было.

В октябре у колледжа в Грозном из-за пожара взорвалась заправка. Инцидент произошел в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

МЧС Чечни опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном. Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали.

Ранее в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников.