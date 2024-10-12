Цистерна после взрыва на заправке в Грозном отлетела во двор жилого дома

В Грозном цистерна, отброшенная взрывом на заправке, прилетела во двор жилого дома. Кадры публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, взрыв произошел на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Пожар на заправке начался в результате взрыва цистерны с топливом. Местные жители заявили, что взрывы продолжаются. Их просят не приближаться к месту происшествия.

Выясняется информация о пострадавших во время происшествия. Telegram-канал Mash сообщил, что при взрыве на автозаправке в Грозном могли пострадать мать с ребенком. По данным канала, в них мог попасть баллон, который отбросило ударной волной.

Ранее в Дагестане временно закрыли автозаправки.