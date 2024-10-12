На АЗС в Грозном произошел взрыв

В Чечне у колледжа в Грозном из-за пожара взорвалась заправка, передает Baza.

По данным Telegram-канала, речь идет об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Местные жители сообщают, что взрывы продолжаются. Их просят не приближаться к месту происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

28 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане произошло несколько взрывов. При этом пострадали более 10 человек. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте начался пожар, его площадь превысила 500 кв. м.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

Ранее в Дагестане временно закрыли автозаправки.