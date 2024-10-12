Названа возможная причина взрыва в Грозном

Пожар на заправке на проспекте Мохаммеда Али в Грозном начался в результате взрыва цистерны с топливом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Информация о пострадавших на данный момент неизвестна, она уточняется.

Как писал до этого Telegram-канал Baza, речь идет об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе города. Местные жители сообщают, что взрывы продолжаются. Их просят не приближаться к месту происшествия.

28 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане произошло несколько взрывов. При этом пострадали более 10 человек. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте начался пожар, его площадь превысила 500 кв. м.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек.

Ранее сообщалось, что при взрыве на АЗС в Грозном могли пострадать мать с ребенком.