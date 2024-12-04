В районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Этой же ночью в Новороссийске Краснодарского края сработала система противовоздушной обороны после предупреждения об атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным mk.ru, в городе произошло минимум два взрыва.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.