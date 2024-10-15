В сеть попало видео взрыва на АЗС в Грозном

МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы.