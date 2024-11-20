В Британии назвали число ракет ATACMS в распоряжении Украины

У Киева имеется порядка 50 американских баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет британская газета The Times.

«У киевского правительства в настоящее время есть всего порядка 50 ракет», — отмечается в публикации.

Издание уточнило, что Пентагон не раскрывал официальных цифр. Ракеты ATACMS, по данным The Times, являются дефицитными.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Кроме того, во вторник президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в США усомнились, что поставка ATACMS решит главную проблему ВСУ.