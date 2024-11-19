В США усомнились, что поставка ATACMS решит главную проблему ВСУ

Поставка Соединенными Штатами Украине дальнобойных ракет ATACMS не решит ключевую проблему Киева — нехватку личного состава. Об этом пишет американское агентство Associated Press со ссылкой на экспертов.

«Самым большим препятствием, с которым сталкивается Украина, является нехватка обученного и готового кадрового состава. Это проблема, которую не могут решить ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники», — сказала в беседе с журналистами глава отдела военного анализа вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

По ее мнению, решение американского президента Джо Байдена разрешить ВСУ применять ATACMS против объектов на территории России не сможет изменить ход конфликта, так как больших запасов этих ракет у Украины нет, а США не смогут их ей поставить, так сами не располагают нужным количеством.

В статье также отмечается, что РФ вывела большинство ключевых объектов из зоны досягаемости ATACMS.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Зеленский сделал заявление после удара ATACMS по Брянской области.