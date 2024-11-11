Название пьесы английского драматурга Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» точно описывает ситуацию вокруг российского танка Т-14 «Армата». Такое мнение выразил журналист Кристиан Орр в статье, опубликованной американским изданием The National Interest (TNI).

По словам автора, Россия создала танк Т-14, который не использует в зоне специальной военной операции (СВО) из-за его дороговизны. Его предшественник — танк Т-90 — является более успешным вариантом, считает Орр.

В статье отмечается, что Россия продолжит эксплуатацию Т-90 в зоне боевых действий, тогда как настоящее и будущее Т-14 туманно.

2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса во всем мире. По его словам, одного появления этого танка на поле боя достаточно, чтобы противникам стало «нечего делать».

В октябре издание TNI опубликовало статью обозревателя Брэндона Вайхерта, в которой он написал, что российский танк Т-72, используемый в ходе СВО, является «величайшим» танком в мире. Автор назвал его относительно простой в эксплуатации и доступной машиной, которая состоит на вооружении многих стран мира.

В марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Т-14 «Армата» серьезно превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в СВО его вряд ли будут использовать из-за дороговизны, армии проще приобретать более дешевые танки Т-90.

Ранее военный ВС РФ оценил эффективность российского танка Т-80 в боях против бронетехники западного производства.