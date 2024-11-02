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Путин рассказал, какой танк он считает лучшим в мире

Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире

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Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса во всем мире. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул №3».

«Т-90М «Прорыв» — лучший танк в мире. 100 процентов!» — сказал глава государства.

По его словам, одного появления российского танка на поле боя достаточно, чтобы противникам стало «нечего делать».

Т-90М «Прорыв» является модификацией танка Т-90А, созданной сотрудниками Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Первые такие машины были переданы Вооруженным силам РФ в 2020 году, а позже их официально приняли на вооружение. В начале следующего года в стране приступили к серийному производству Т-90М «Прорыв», впоследствии ставшего основным российским боевым танком.

21 октября американское издание The National Interest опубликовало статью обозревателя Брэндона Вайхерта, в которой он назвал российский танк Т-72 «величайшим» представителем соответствующего класса машин в мире. Автор статьи отметил, что этот танк представляет собой доступную и относительно простую в эксплуатации машину. При этом Т-72 стоит на вооружении не только у ВС РФ, но и у армий многих других стран.

Ранее военный ВС РФ оценил эффективность российского танка Т-80 в боях против бронетехники западного производства.

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